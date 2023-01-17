''Не хватает чувства такта и ума'': Виктория Апанасенко показала, что пишут росСМИ о ее участии в ''Мисс Вселенная''. Фото

После участия в престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", модель из Чернигова Виктория Апанасенко, которая представляла Украину, стала "звездой" российских таблоидов. Как отметила сама красавица, средства массовой информации страны-агрессора начали активный буллинг против нее. Издания всячески оскорбляют украинку, пытаясь защитить Анну Линникову.

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Отрывок из Starhit Апанасенко опубликовала у себя в Instagram-stories. Российские журналисты называют 28-летюю модель "агрессивной", утверждают, что она боялась россиянку, настраивала участниц против нее и не захотела стоять рядом с участницей от РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, которая ранее призывала организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время общей фотосессии и не скрывала брезгливости. По всей видимости, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума…", - говорится в таблоиде.

В материале представители СМИ разместили фотографию Апанасенко, сделанную в США, написав, что "блондинка из Украины вела себя на конкурсе как истеричка". Директор конкурса "Мисс Украина Вселенная" и имидж-эксперт Анна Филимонова подшутила у себя на странице, что в сумке, с которой позировала Вика, она забыла достать биооружие для россиянки.

Кроме того, Филимонова утверждает, что в Новом Орлеане 22-летняя Линникова изображала из себя жертву, пытаясь сделать больше фото с участницами. Многие девушки отказывали в ее просьбе, после чего она жаловалась на "неподобающее отношение". Представительница из России на своей странице в Instagram пытается показать свое дружелюбие, постит фотографии с красавицами, с которыми она якобы общается, и делится личными переписками с ними.

Как писал OBOZREVATEL, Виктория Апанасенко не стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная", но завоевала особую награду. Она получила статуэтку, которая "демонстрирует ценности дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности". Чтобы узнать подробнее, – читайте наш материал.

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