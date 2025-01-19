Александр 'Терен' внезапно отменил свои выступления по Украине: в сети назвали вероятную причину

Ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько внезапно отменил свой тур по нескольким городам Украины с мотивационными выступлениями. Билеты ему почти не удалось продать, но причиной он назвал свою неготовность.

Видео дня

В сети же считают, что ветеран испортил свою репутацию из-за участия в "Холостяке". Якобы это реалити-шоу общественного деятеля показало с плохой стороны. Свое решение отменить концерты Александр Терен объявил в InstaStories.

"Друзья, опустился и я немного на землю. Тур со стендапом отменяется из-за моей неготовности к нему. Приношу искренние извинения и надеюсь на встречу, где будет весело всем. Спасибо вам за понимание", – поделился ветеран войны.

Выступления Александра "Терена" были запланированы на март, однако за месяц билеты на события едва приобрели поклонники. В Telegram-канале "Приятный вечер" блогер Анна Марченко сообщила о досадной новости и предположила, что причиной стали съемки "Холостяка".

"Мы купили билеты на март, еще месяц назад, зал был занят меньше, чем на 10%, в среду пришло сообщение, что мероприятие отменили. Из всех городов, заявленных остался только Львов, но как видите никто не покупает билеты. Я думаю, что проблема в том, что на шоу его показали не как мотиватора, а как "полный красный флажок", поэтому сейчас такая ситуация", - отметила блогер.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская модель набросилась на Александра "Терена" из-за языкового вопроса. Однако ветеран не стал молчать и послал ее на три буквы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!