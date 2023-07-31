'Долг Родине отдать придется': пять российских знаменитостей, заявивших о готовности убивать украинцев на войне

Пока Кремль отправляет на войну в Украину в виде пушечного мяса обычных граждан, российские знаменитости решили подыграть пропаганде. Они заявили, что "готовы отдать долг Родине", убивая украинцев на войне.

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При этом на фронте так никто из них не оказался. Об этом пишут росСМИ.

Тимати

Прокремлевский рэпер Тимати после объявления в стране-террористе "частичной мобилизации" срочно уехал в Узбекистан. Россияне возмутились тем, что ярый "патриот" остается в безопасности и публикует гламурные фото, в то время как его поклонников и других российских мужчин забрали умирать в Украине.

Они набросились на него с вопросами о том, докажет ли он свою "любовь к родине" на деле. Певца обвинили в том, что он умеет только делать громкие заявления, а от службы позорно уклоняется.

Но позже артист заявил, что в его планы якобы не входит переезд за границу.

"Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. […] долг Родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Если будет нужна моя учетная специальность, то готов" – оправдался Тимати.

Рэпер Птаха

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев), еще до начала полномасштабной войны призвавший Кремль захватить Украину, в лучших традициях кремлевской пропаганды принялся рассказывать, что его "прадед дошел до Берлина", поэтому если его призовут, то он не будет "срамить свой род и пойдет на фронт".

"Я так же, как и все, пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина – это не просто особь мужского пола", – заявил артист.

Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что разочаровался в людях, которые в панике бегут из страны после объявления "частичной мобилизации". Он также отметил, что если это будет нужно, то он отправится на войну. При этом в армии путинист не служил.

"Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию. При всеобщей мобилизации, когда уже всех коснется, мы должны все встать и пойти защищать свою страну" – сказал он.

Стас Румянцев

Актёр и каскадёр Стас Румянцев пошел дальше всех и заявил, что получил повестку. Несмотря на то, что, по его словам, его троюродный брат защищает Украину от российских оккупантов в рядах ВСУ, Румянцев якобы без колебаний отправился в военкомат.

"В чем моя личная драма: я родился в СССР, на Урале. Когда мне было год, семья переехала в УССР, в город Каменец-Подольский. Это западная Украина. Учился в украинской школе до пятого класса. В 10 лет успешно сдал экзамен в Третий Московский кадетский корпус. Переехал в Москву и по сей день живу здесь. Я люблю Украину и ее народ. Я люблю Россию и ее народ. Мой троюродный брат В. был призван в ВСУ. Он мой родной человек. Теперь вы понимаете, что у меня творится внутри... Я не рассматриваю варианты отъезда из страны", – пожаловался он в своих соцсетях.

Но на фронт актера так и не отправили, поскольку он якобы не годен.

"Военкомат не стал оспаривать решение врачебной комиссии о том, что я не годен к службе", – сообщил артист.

Михаил Пореченков

Известный российский актер Михаил Пореченков, который славится своим фанатизмом по отношению к РФ и путинскому режиму, также готов пойти на захватческую войну, во всяком случае, по словам еще одного путиниста Ивана Охлобыстина.

"Говорил с Мишей Пореченковым. Он не в курсе. Хотя, кто кто, а он пойдёт первым, если позовут" – заявил Охлобыстин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Юрмале, Латвия, стартовал благотворительный фестиваль знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous, который в этом году посвящен помощи охваченной войной Украине. Традиционно мероприятие посетили близкие друзья и коллеги артистки – звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. С шоуменом и пародистом Вайкуле даже спела известную песню "Листья жёлтые над городом кружатся", однако неожиданностью стало то, что исполняли они ее на латышском языке.

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