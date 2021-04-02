Дочь Ющенко удивила сеть акробатическими трюками. Фото

Любовь Блажко Люди 20:39, 2.04.2021 Обновлено: 20:54, 2.04.2021

Дочь третьего Президента Украины Виктора Ющенко Виталина продемонстрировала пластику, сделав несколько акробатических упражнений.

На своей странице в Instagram она выложила соответствующие снимки (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Вместе с дочерью Виталина сделала мостик в воздухе. Затем они выполнили еще один потрясающий трюк.

"Ну что ж, друзья, мы решили снова вернуться к практике спортивно-семейных развлечений во время карантина. Мы не волшебники, мы только учимся", – подписала кадры женщина.

Подписчики восхитились отличной физической подготовкой Виталины и ее дочери, поэтому оставляют комплименты в комментариях. Вот некоторые из них:

"Девченки, вы просто невероятные!", "Как круто!", "Супер".

Виталина Ющенко позировала с дочерью.
instagram.com/vitalinayushchenko
Виталина Ющенко показала упражнение.
instagram.com/vitalinayushchenko
Виталина Ющенко показала акробатические трюки.
instagram.com/vitalinayushchenko
Виталина Ющенко с дочкой показала трюки.
instagram.com/vitalinayushchenko
Комментарии фанатов.
instagram.com/vitalinayushchenko

К слову, ранее внучка Виктора Ющенко Доминика призналась, что дедушка учил ее ставить грандиозные цели и идти к их достижению. Таким образом в человеке воспитывается выдержка и терпение – качества, без которых точно не обойтись в современном мире. Кроме того, бывший глава государства также твердил еще маленькой Доменике, что все ее желания точно сбудутся, если искренне в них верить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вика из "НеАнгелов" сделала "мостик". Исполнительница появилась в тельняшке красно-бежевых оттенков и бикини с завязками по боках. Она продемонстрировала мостик, выпрямив одну ногу перед собой, а вторую подняв на носочек.

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