Дочка Ющенка здивувала мережу акробатичними трюками. Фото

Дочка третього президента України Віктора Ющенка Віталіна продемонструвала пластику, зробивши кілька акробатичних вправ.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала відповідні знімки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Разом із дочкою Віталіна зробила місток у повітрі. Потім вони виконали ще один приголомшливий трюк.

"Ну що ж, друзі, ми вирішили знову повернутися до практики спортивно-сімейних розваг під час карантину. Ми не чарівники, ми тільки вчимося", – підписала кадри жінка.

Підписники захопилися відмінною фізичною підготовкою Віталіни та її доньки, тому залишають компліменти в коментарях. Ось деякі з них:

"Дівчата, ви просто неймовірні!", "Як круто!", "Супер".

Віталіна Ющенко позувала з дочкою. instagram.com/vitalinayushchenko

Віталіна Ющенко показала вправу. instagram.com/vitalinayushchenko

Віталіна Ющенко показала акробатичні трюки. instagram.com/vitalinayushchenko

Віталіна Ющенко з дочкою показала трюки. instagram.com/vitalinayushchenko

Коментарі фанатів. instagram.com/vitalinayushchenko

До слова, раніше внучка Віктора Ющенка Домініка зізналася, що дідусь учив її ставити грандіозні цілі і досягати їх. Так у людині виховується витримка і терпіння – риси, без яких точно не обійтися в сучасному світі. Крім того, колишній глава держави також говорив ще маленькій Домініці, що всі її бажання точно збудуться, якщо щиро в них вірити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віка з "НеАнгелів" зробила "місток". Виконавиця з'явилася в тільняшці червоно-бежевих відтінків і бікіні із зав'язками на боках. Вона продемонструвала місток, випрямивши одну ногу перед собою.