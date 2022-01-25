Все сверкало бриллиантами: султан Брунея устроил роскошную свадьбу 36-летней дочери. Фото и видео

Принцесса Брунея Фадзилла Любабул, дочь 75-летнего миллиардера Султана Хассанала Болкиаха, вышла замуж за Аванга Абдуллу Набиля Махмуда Аль-Хашими. Пышная церемония с дорогими декорациями и нарядами с бриллиантами состоялась в воскресенье в королевском дворце.

Как передает Daily Mail, о загадочном избраннике 36-летней принцессы информации практически нет. Один из местных таблоидов описал его как "красивого иностранца", но публике неизвестны детали о нем или о знакомстве пары (чтобы посмотреть видео со свадьбы, доскролльте страницу до конца).

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О помолвке было объявлено 31 декабря. На свадьбе жених и невеста появились в парных нарядах из белой и серебряной парчи, украшенных бриллиантами. Принцесса также надела тиару с шестью изумрудами королевы Салехи, жены султана, дополненную массивным ожерельем и серьгами.

Религиозная часть бракосочетания состоялась в мечети Омара Али Сайфуддиена за три дня до официальной церемонии. Она сопровождалась салютами. Уже в воскресенье событие отпраздновали в огромном позолоченном зале королевского дворца, где свадьба началась с благословения молодоженов султаном.

Невесту сопровождали ее родители и брат – 30-летний принц Матин. Он десятый ребенок и четвертый сын султана Брунея, является военным и звездой Instagram. В этой социальной сети на Матина подписано более чем 2 млн пользователей.

"Поздравляю молодоженов. Я так рад за вас обоих. Большой любви моей прекрасной сестре", – написал принц в своем Instagram-аккаунте и поделился фотографиями с церемонии.

Султан Брунея, состояние которого оценивается в 20 млрд долларов, также является премьер-министром страны. Он взошел на престол в 1967-м после отречения своего отца, султана Хаджи Омара Али Сайфуддина, и в том же году женился впервые. Он остается в браке с королевой Салехой по сей день, хотя за прошедшие годы успел узаконить отношения и развестись с двумя другими женщинами.

У Хассанала Болкиаха 12 детей, Фадзилла родилась девятой. Ее мама – бывшая стюардесса брунейского, японского и шотландского происхождения, вторая жена миллиардера Мариам Абдул Азиз.

Коротко о знаменитости:

Принцесса Фадзилла Любабул училась в Кингстонском университете, который окончила в 2008 году со степенью в области международных исследований. В 2015-м получила степень магистра делового администрирования в Международной бизнес-школе Халта.

Интересно, что принцесса является капитаном национальной сборной Брунея по нетболу, а также активно занимается вопросами здравоохранения.

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