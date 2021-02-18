Дочь скандального олигарха Фукса показала своего возлюбленного индуса. Фото

Дочь скандального российско-украинского олигарха Павла Фукса Анастасия поделилась с подписчиками в сети снимком, на котором показала своего возлюбленного. Им оказался индийский бизнесмен Ручир Лалит Моди.

Пара вместе уже более двух лет. Соответствующее фото Фукс опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, девушка и бизнесмен встречаются с 2018 года. Но сама Анастасия старается не афишировать свои отношения в сети, однако Ручир активно делится в Instagram кадрами, на которых позирует вместе с любимой.

Кроме того, дочь Фукса рассказала поклонникам, что сейчас она не замужем и не планирует показывать своего сына.

Напомним, ранее стало известно, что 16 июля 2016 года в модном курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Франции состоялась шикарная свадьба дочери олигарха Павла Фукса Анастасии и представителя известной ливийской династии Масуда Абделхафида. Впрочем, LoveStory продлилась недолго. Так, пара развелась.

Позже OBOZREVATEL писал, что российский олигарх Павел Фукс вынудил свою дочь вступить в брак по расчету ради того, чтобы зарабатывать миллиарды на торговле нефтью с террористами "Исламского государства" (ИГИЛ).

Как сообщал OBOZREVATEL: