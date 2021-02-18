Дочь скандального олигарха Фукса показала своего возлюбленного индуса. Фото
Дочь скандального российско-украинского олигарха Павла Фукса Анастасия поделилась с подписчиками в сети снимком, на котором показала своего возлюбленного. Им оказался индийский бизнесмен Ручир Лалит Моди.
Пара вместе уже более двух лет. Соответствующее фото Фукс опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).
Так, девушка и бизнесмен встречаются с 2018 года. Но сама Анастасия старается не афишировать свои отношения в сети, однако Ручир активно делится в Instagram кадрами, на которых позирует вместе с любимой.
Кроме того, дочь Фукса рассказала поклонникам, что сейчас она не замужем и не планирует показывать своего сына.
Напомним, ранее стало известно, что 16 июля 2016 года в модном курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Франции состоялась шикарная свадьба дочери олигарха Павла Фукса Анастасии и представителя известной ливийской династии Масуда Абделхафида. Впрочем, LoveStory продлилась недолго. Так, пара развелась.
Позже OBOZREVATEL писал, что российский олигарх Павел Фукс вынудил свою дочь вступить в брак по расчету ради того, чтобы зарабатывать миллиарды на торговле нефтью с террористами "Исламского государства" (ИГИЛ).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фукс развернул заказную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского. Это началось после того, когда на сайте был опубликован ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против Бродского.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны Фукса, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.