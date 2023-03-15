Дочь путиниста Машкова, поддержавшая Украину, заявила, что боится возвращаться в РФ из-за вероятных 15-ти лет тюрьмы

Популярная российская актриса Мария Машкова, которая проживает в США и категорически осуждает агрессию родной страны, призналась, что боится возвращаться домой, поскольку там ей может грозить тюрьма. Дочь заядлого путиниста Владимира Машкова, звезды сериала "Ликвидация", активно публикует у себя в соцсетях новости о военных преступлениях оккупантов в Украине, а в связи с новым законопроектом от Госдумы РФ о "дискредитации и фейках", артистку могут посадить за все ее высказывания и посты на 15 лет.

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Проверять, посадят или нет, Машкова, как призналась она сама, не собирается. Соответствующий пост звезда сериала "Не родись красивой" разместила у себя в Instagram.

"Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о "дискредитации и фейках". Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Перечитала Солженицына Архипелаг ГУЛАГ. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", – поделилась актриса.

На этой почве она обратилась к украинским подписчикам. Машкова заверила, что не пытается давить на жалость. Она понимает, что украинцам страшно находиться у себя дома не из-за вероятной тюрьмы, а из-за российских ракет, которые летят на жилые дома.

"Вы, уважаемые украинские подписчики, как никто другой знаете, что это НЕ фейки. И вас моим страшно никак не напугать. Ваше страшно с моим не сравнится. Я это понимаю", – уточнила знаменитость.

Кроме того, она затронула тему "Оскара", который прошел в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе (США), а точнее победы киноленты "Навальный" в номинации "Лучший документальный фильм". По словам Машковой, она понимает, почему украинцы злятся из-за этого инцидента. Более того, актриса говорит, что и взгляды самого Алексея Навального ей не были близки. Тем не менее, на защиту документалки об отравлении путинского оппозиционера, который считает, что Крым должен оставаться с Россией, Машкова все же стала.

"Я не прошу нас понять. Сейчас не тот момент. Я не прошу нас простить. Это, если и произойдет, то лишь через поколения. Я просто вас люблю и обнимаю, украинцы. И обнимаю каждого друга, который остался в России и не понимает, как дальше жить… Подержала Оскар. Загадала, чтобы преступный режим в России рухнул. В самый короткий срок. Как только он рухнет, война закончится, политзаключенные окажутся на свободе и мы наконец увидим реальные цифры несогласных с политикой Путина на улицах. Я в этом не сомневаюсь", – резюмировала Машкова.

Напомним, уже два года подряд Американская академия кинематографических искусств и наук не разрешает президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к мировой общественности на церемонии вручения премии "Оскар", аргументируя это своей так называемой аполитичностью. Однако супруге российского оппозиционера Алексея Навального, кинолента о котором получила победу в номинации "Лучший документальный фильм", возможность выступить дали. Она вышла на сцену и заговорила о том, что ее муж "борется за демократию". При этом настоящую жертвенную борьбу украинцев за демократическое будущее всего цивилизованного мира на церемонии полностью проигнорировали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Машкова послала своего известного отца, народного артиста РФ Владимира Машкова на четыре буквы из-за его противоположной позиции касательно войны в Украине.

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