Дочь Поляковой посетила театр и поддалась нападкам фанов за 'вульгарность': звездная мама встала на защиту. Фото

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша сходила на спектакль в лондонский театр "Ковент-Гарден". Девушка известна своим эпатажным стилем одежды и поведением, но для светского выхода выбрала настоящий аутфит леди. Многие поклонники восхитились внешним видом 18-летней красавицы, но их смутила одна деталь.

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Полякова разместила снимок в Instagram, сделанный на фоне театрального ложа. Она позировала в роскошном платье в цветочный узор с воланами. Маша заколола волосы и дополнила свой образ украшениями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Подписи не будет, не до*б*тесь", – написала юная артистка под кадром. В комментариях фолловеры красавицы отметили, Маша не может обойтись без нецензурной брани. Пользователи сети также подчеркнули, что она снова вернулась к своему вульгарному поведению и становится все больше похожей на звездную маму.

Оля Полякова не смогла не отреагировать на мнение людей. Она вмешалась в данную ситуацию, защитив дочь. "Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут п*здеть всегда, для этого им и рот. Будь счастлива, выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото", – поддержала певица свою наследницу.

Напомним, дети Поляковой после полномасштабного вторжения переехали жить в Великобританию. Старшая дочь Маша освоилась в новой стране и завела знакомства, но младший ребенок исполнительницы просится домой, ведь скучает по семье. Как рассказывала Оля, девочки стали настоящими патриотками своей страны и после 24 февраля 2022 года полностью перешли на украинский язык.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова после неудачного свидания попала в больницу, где провела две недели. Вокалистка в 15-летнем возрасте на встречу с парнем надела мини-юбку и легкий пиджак, несмотря на то, что на улице было 20 градусов ниже нуля. Из-за данной выходки артистка могла остаться без детей.

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