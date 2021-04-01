Дочь Поляковой показала средний палец на камеру и нарвалась на критику в сети

Дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша опубликовала новое фото, на котором позировала на фоне ночного Киева и показала в кадре средний палец. Пользователи сети раскритиковали за это девочку.

Соответствующий снимок Полякова разметила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Дочь знаменитости появилась в стильном наряде.

Так, 16-летняя Маша продемонстрировала модный лук – черные джинсы с дырками на коленях, такого же цвета пальто и шарф. Свой образ она завершила беретом и белыми кроссовками. Девочка стояла на стеклянном мосту столицы.

"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?" – подписала кадр Маша.

Отметим, что поклонники Поляковой не оценили ее жест и подчеркнули, что это выглядит неприлично.

"А в чем эстетика Киева, исходя из этих фото?", "Как некультурно!", "Засунь его себе в одно место. Ты смотри какая!" "Лучше улыбка, чем палец", "А зачем ты фак показываешь? Это очень портит девушку… Исправляйся", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша пожаловалась на сложную лексику классика украинской литературы Василия Стефаника. Она высказалась по поводу произведения поэта под названием "Каменный крест".

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Полякова грубо ответила матери после того, как та пошутила, что у нее "подтекает крыша".