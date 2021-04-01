Донька Полякової показала середній палець на камеру і нарвалася на критику в мережі

Донька співачки Олі Полякової 16-річна Маша опублікувала нове фото, на якому позувала на тлі нічного Києва і показала в кадрі середній палець. Користувачі мережі розкритикували за це дівчинку.

Відповідний знімок Полякова розмістила на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Донька знаменитості з'явилася у стильному вбранні.

Так, 16-річна Маша продемонструвала модний лук – чорні джинси з дірками на колінах, такого ж кольору пальто і шарф. Свій образ вона завершила беретом і білими кросівками. Дівчинка стояла на скляному мосту столиці.

"Трохи естетики нічного Києва, а ви любите гуляти вночі?" – підписала кадр Маша.

Зазначимо, що шанувальники Полякової не оцінили її жест і підкреслили, що це виглядає непристойно.

"А в чому естетика Києва, з огляду на це фото?", "Як некультурно!", "Засунь його собі в одне місце. Ти дивись яка!" "Краще посмішка, ніж палець", "А навіщо ти фак показуєш? Це дуже псує дівчину... Виправляйся", – пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, раніше донька співачки Олі Полякової 16-річна Маша поскаржилася на складну лексику класика української літератури Василя Стефаника. Вона висловилася щодо твору поета під назвою "Камінний хрест".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маша Полякова грубо відповіла матері після того, як та пожартувала, що у неї "підтікає дах".