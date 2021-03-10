Дочь Поляковой пожаловалась на украинский язык классика. Видео

Дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша пожаловалась на сложную лексику классика украинской литературы Василия Стефаника.

Так, девушка в личных Instagram-сторис высказалась по поводу произведения поэта под названием "Каменный крест". Маша отметила, что со знанием украинского языка у нее не все идеально, однако эта часть программы превзошла все ее ожидания (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я ничего не имею против украинской литературы. Но прочитаю вам из Василя Стефаника "Каменный крест"... Нет, но я, конечно, плохо знаю украинский, но типа могу читать, могу писать, но не до такой степени", – возмутилась девушка.

На опубликованном ролике девушка зачитала для фолловеров фрагмент произведения:

"Потім мене такий туск напав, що-м чиколонки гриз і чупер собі микав, качєв-єм си по соломі, як худобина. Та й нечисте цукнулоси до мене! Не знаю і як, і коли вчинив-єм си під грушков з воловодом. За малу филю був би-м си затєг".

Напомним, что новелла "Каменный крест" (1990) посвящена теме эмиграции крестьян с Западной Украины за границу, в частности, в Канаду. Отрывок произведения, который прочитала девушка, написан диалектом, а не литературным украинским языком. Именно поэтому его прочтение, вероятно, вызвало сложность.

К слову, данное произведение Стефаника входит в обязательную школьную программу по украинской литературе.

Как сообщал OBOZREVATEL: