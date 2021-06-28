Дочь онкобольной Заворотнюк прокомментировала критическое состояние певицы МакSим

25-летняя Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, высказалась о критическом состоянии певицы МакSим (Марина Абросимова), которая сейчас находиться в крайне тяжелом состоянии после того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому из-за пневмонии.

На своей странице в Instagram Анна часто отвечает на вопросы подписчиков, и на этот раз поклонники ее спросили, выздоровеет ли МакSим с поражением легких более 80%. Так, знаменитость ответила, что ей страшно читать новости о состоянии артистки.

"Слышала. Очень страшно. Желаю ей самого скорейшего выздоровления. Надеюсь, что все будет хорошо и она справится", – отметила дочь онкобольной Заворотнюк.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус , однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Сейчас состояние певицы оценивается как критическое – у артистки поражено более 80% легких и ее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии своей матери. Девушка заявила, что артистка тяжело больна и добавила – она настоящий боец, поэтому все победит.