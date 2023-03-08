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Дочь Охлобыстина пожаловалась на угрозы, от которых "мурашки по телу" от страха

Катерина Малай
Люди
2 минуты
6,3 т.
Дочь Охлобыстина пожаловалась на угрозы, от которых 'мурашки по телу' от страха

Дочь ярого пропагандиста Ивана Охлобыстина, кричавшего смехотворное "Гойда" в честь окупантов, пожаловалась на угрозы в сети. Женщина по имени Евдокия, которая недавно родила. получает сообщения, от которых у нее якобы "мурашки по телу".

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Об этом рассказали росСМИ, подчеркнув, что Евдокия поддерживает позицию своего отца-путиниста. Справедливый гнев молодая мама не понимает, а отец, вместо того, чтобы уберечь семью от неприятностей, продолжает читать с кремлевской методички (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Евдокия якобы с юмором относится к сообщениям от хейтеров, но расправы над своей семьей боится.

"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", – говорится в одном из сообщений, от которого, отмечают пропагандисты, "мурашки по телу" от страха.

Дочь Охлобыстина пожаловалась на угрозы, от которых ''мурашки по телу'' от страха

Молодая мама, поддерживающая геноцид украинцев, почему-то решила, что ее позиция останется незаметной и безнаказанной. Смелые нацистские заявления она, по всей видимости, привыкла слышать от отца, за которым повторяет.

Сам Охлобыстин сделал очередное пророссийское заявление, которое в этот раз касалось его коллег за границей. В частности, крестника Артура Смольянинова, резко осуждающего путинскую агрессию. Интересно, что близких людей путинисту оскорблять гораздо труднее.

"Крестник Артурчик Смольянинов под суд меня советует отдать. И сомневается в моем психическом здоровье. Он тоже убежал. Сейчас восхищается европейской культурой. Не чувствую к нему неприязни. Должен, но не чувствую", – заявил актер.

Дочь Охлобыстина пожаловалась на угрозы, от которых ''мурашки по телу'' от страха

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иван Охлобыстин неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины. Путинист посоветовал всем ее критикам оставить актрису в покое.

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