Дочь Охлобыстина пожаловалась на угрозы, от которых ''мурашки по телу'' от страха

Дочь ярого пропагандиста Ивана Охлобыстина, кричавшего смехотворное "Гойда" в честь окупантов, пожаловалась на угрозы в сети. Женщина по имени Евдокия, которая недавно родила. получает сообщения, от которых у нее якобы "мурашки по телу".

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Об этом рассказали росСМИ, подчеркнув, что Евдокия поддерживает позицию своего отца-путиниста. Справедливый гнев молодая мама не понимает, а отец, вместо того, чтобы уберечь семью от неприятностей, продолжает читать с кремлевской методички (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Евдокия якобы с юмором относится к сообщениям от хейтеров, но расправы над своей семьей боится.

"Желаю сдохнуть, как собака в канаве, тебе, твоему ребенку и отцу", – говорится в одном из сообщений, от которого, отмечают пропагандисты, "мурашки по телу" от страха.

Молодая мама, поддерживающая геноцид украинцев, почему-то решила, что ее позиция останется незаметной и безнаказанной. Смелые нацистские заявления она, по всей видимости, привыкла слышать от отца, за которым повторяет.

Сам Охлобыстин сделал очередное пророссийское заявление, которое в этот раз касалось его коллег за границей. В частности, крестника Артура Смольянинова, резко осуждающего путинскую агрессию. Интересно, что близких людей путинисту оскорблять гораздо труднее.

"Крестник Артурчик Смольянинов под суд меня советует отдать. И сомневается в моем психическом здоровье. Он тоже убежал. Сейчас восхищается европейской культурой. Не чувствую к нему неприязни. Должен, но не чувствую", – заявил актер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иван Охлобыстин неожиданно поддержал свою коллегу Оксану Фандеру, вывесившую на балконе флаг Украины. Путинист посоветовал всем ее критикам оставить актрису в покое.

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