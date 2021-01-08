Дочь Меладзе попала в больницу с переломом шеи

Младшая дочь российского исполнителя Валерия Меладзе Арина на Рождество сломала шею и оказалась в больнице. По словам девушки, она очень огорчена.

О травме дочь знаменитости сообщила на своей странице в Instagram в stories. Однако позже она удалила кадры. Об этом пишет "СтарХит".

Как стало известно, девушка опубликовала снимки с больницы и написала, что расстроена тем, что таким образом начался ее 2021 год.

"Прекрасное начало нового года", – подписала один из кадров Арина и добавила плачущий смайлик.

Стоит отметить, что позже дочь Меладзе поблагодарила всех за слова поддержки и отметила, что все не так плохо, как могло быть. По ее словам, она сломала один позвонок.

Напомним, Валерий Меладзе – российский певец, актер, продюсер и телеведущий.

Первая жена – Ирина Меладзе (Малухина) . Валерий и Ирина оформили брак в марте 1989 года. 21 января 2014 года пара развелась.

В браке у них родились дочери Инга, София и Арина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский певец Валерий Меладзе вновь пожаловался на запреты концертов для артистов из-за пандемии коронавируса.