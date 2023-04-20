Дочь Гейтса решила стать педиатром, а сын Форда открыл ресторан: дети знаменитостей, которые не пошли по стопам родителей

Часто бывает, что дети знаменитостей вдохновляются своими звездными родителями и идут по их стопам, но некоторые успешные люди доказали, что это не обязательно. К примеру, сын звезды "Звездных войн" Харрисона Форда стал известным кулинаром, а дочь миллиардера Билла Гейтса нашла призвание в медицине.

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OBOZREVATEL решил рассказать о детях знаменитостей, какие решили связать жизнь с другой сферой деятельности, однако все равно стали гордостью для родителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сын Брюса Спрингстина

26-летний юноша по имени Сэм родился в семье музыкантов. Его отец – американский вокалист, гитарист и автор песен Брюс Спрингстин – всю жизнь дарил слушателям качественную музыку, а его наследник решил, что его призвание – спасать людей. Не так давно Сэм стал пожарным в Нью-Джерси.

Дочь Билла Гейтса

Со знаниями в сфере бизнеса, которые ей мог дать отец, дочь Билла Гейтса Дженнифер могла зарабатывать миллионы, однако деньги ее не слишком интересуют. В одном из интервью красавица призналась, что отсутствие потребности в средствах она использовала, чтобы найти то, что ей по душе. Так она связала свою жизнь с медициной и готовится стать педиатром.

Сын Харрисона Форда

У 55-летнего сына звезды "Звездных войн" Бенжамина есть собственный ресторан в Лос-Анджелесе. Кинокарьера ему не по душе, а вот написание кулинарных книг и мастерство приготовления сложных блюд – слабость повара.

Сын Анны Винтур

Взрослый сын одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды Анны Винтур не разделил страсть матери к сфере журналистики и моды. 35-летний Чарльз, по словам самого редактора американского Vogue, построил успешную карьеру и стал врачом.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, потерявших своих детей еще до их рождения. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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