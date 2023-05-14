Дочь Джонни Деппа объявила об отношениях с девушкой, показав страстный поцелуй на камеру

23-летняя американская актриса и модель Лили-Роуз Депп призналась, что встречается с девушкой. Избранницей дочери культового актера Джонни Деппа и французской кинозвезды Ванессы Паради стала Даниэль Бальбуэн – американская рэп-исполнительница, более известная под сценическим псевдонимом 070 Shake.

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Девушки встречаются уже 4 месяца. Кадром с возлюбленной Лили-Роуз Депп поделилась в своих InstaStories.

070 Shake старше Депп на два года – ей 25. О своих отношениях пара объявила, опубликовав одинаковые снимки, на которых красотки страстно целуют друга друга.

"4 месяца с моим крашем", – подписала фото актриса.

Новость о романе Депп с девушкой не стала для публики большим шоком. Слухи о том, что между девушками есть романтические чувства зародились еще в январе этого года, однако ни Лили-Роуз, ни Даниэль Бальбуэн их никак не подтверждали и не опровергали. До недавнего времени.

Стоит отметить, что дочь Джонни Деппа совершила каминг-аут, когда ей было 16 лет. Тогда она заявила о своей бисексуальности, то есть романтическом и сексуальном влечении по отношению и к мужчинам, и к женщинам.

Как писал OBOZREVATEL ранее, продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут. Он решил, что больше не хочет ничего скрывать от поклонников, потому сделал откровенное признание. 35-летний мужчина переехал в другую квартиру со своим бойфрендом.

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