Добрынин впервые прокомментировал расставание с Дашей Квитковой

Украинский телеведущий Никита Добрынин впервые прокомментировал интервью своей жены-блогерши Даши Квитковой, в котором она объявила об их расставании. Муж подтвердил слова возлюбленной и заверил, что в их разрыве нет "ничего критического".

Видео дня

Добрынин надеется, что развод экс-влюбленные пройдут достойно. Соответствующий комментарий появился в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Артист также подчеркнул, что сложное решение они приняли вдвоем.

"По поводу интервью, которое вышло сегодня, могу лишь добавить, что быть сейчас отдельно — это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", – написал Добрынин.

Напомним: накануне стало известно, что Дарья Квиткова не живет вместе с любимым Никитой Добрыниным. Пара разъехалась – сейчас Даша живет вместе с сыном во Львове.

Никита Добрынин и его избранница познакомились на реалити "Холостяк-9", где ведущий был главным героем. В финале он выбрал Дашу.

Уже 12 августа 2020 влюбленные узаконили отношения. 13 июля 2021 года у них родился сын Лев.

Как писал OBOZREVATEL, в начале сентября 2022 года Добрынин и Квиткова обвенчались. Как призналась пара, они намеревались скрепить свой союз перед Богом еще до начала полномасштабной войны, однако по понятным причинам их планам не суждено было произойти вовремя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!