Добрынин – о родах Квитковой: если мужчину отвернуло – грош ему цена

Экс-"холостяк" и ведущий мероприятий Никита Добрынин рассказал, что решение присутствовать на родах было исключительно его. Он долго думал об этом и хотел все взвесить.

Новоиспеченные родители не стали скрывать лицо младенца и прямо в роддоме устроили фотосессию. Один из снимков Добрынин опубликовал в своем Instagram и подробно обо всем рассказал.

"Хочу сразу расставить все точки над И. Это было на 100% моё решение, которое Даша с радостью поддержала. Не думайте, что я его принял легко и просто, в моей голове тоже были барьеры и блоки. Но любовь к Даше и нашему сыну сильнее", – отметил он.

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По его словам, главным препятствием была мнительность и страх, что после увиденного он станет по-другому относиться к любимой

"Я столкнулся с мнением, что после увиденного Даша потеряет для меня свою привлекательность. Ну камон, я же не должен принимать роды, находясь в их эпицентре. Моя задача стоять за её головой и оказывать всяческую поддержку (а она в этот момент необходима, как никогда). Я, например, даже не парился, что моё присутствие отразится на чувствах к Даше (разве что в лучшую сторону). Ведь я люблю её, а стоять и ждать за дверью или кутить с друзьями в такой важный момент — это не про меня", – написал Добрынин.

Популярный ведущий считает, что каждому мужчине стоит попробовать подобный опыт, ведь это имеет большое значение и для женщин, и для ребенка.

Кроме этого, Добрынин высказался на счет потери привлекательности женщины в глазах мужчины.

"А женщинам, которые боятся "потерять свою привлекательность", тоже со своего опыта скажу: любовь, уважение, безмерная благодарность, восхищение, гордость — вот те чувства, которые усилились в миллионы раз по отношению к Даше, после парных родов. Если мужчину отвернуло — грош ему цена", – отметил Добрынин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский шоумен Никита Добрынин и его супруга блогер Даша Квиткова стали родителями мальчика, которого называли Лев. К слову, пара познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9".