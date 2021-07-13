'Холостяк' Добрынин и Квиткова впервые стали родителями. Фото

Во вторник, 13 июля, украинский шоумен, участник проекта "Холостяк 9" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова впервые стали родителями. У пары родился долгожданный сын.

Имя мальчика пока не рассекретили. О радостном событии сообщила Квиткова на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.760, 56 см. Мамы, мы герои", – написала Квиткова.

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К слову, Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

Ранее супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что беременность не является помехой для регулярной интимной жизни с любимым человеком. По ее словам, они с мужем "каждый день занимаются этим".

Как сообщал OBOZREVATEL, беременная Квиткова снялась в откровенной фотосессии. Девушка позировала в черном комплекте белья и колготках, которые подчеркнули стройные ноги. Свой образ она дополнила босоножками на среднем каблуке, легким макияжем и красивой укладкой.