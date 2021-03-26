Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Фото

София Ковнир Люди 12:36, 26.03.2021 Обновлено: 12:52, 26.03.2021

В пятницу, 26 марта, российский телеведущий 38-летний Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Ребенка родила возлюбленная знаменитости, дизайнер Екатерина Тулупова.

Радостным событием Шепелев поделился на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Для пары это будет первый общий ребенок. У них есть двое детей от предыдущих отношений: у Екатерины – дочь Лада, а у Дмитрия – сын Платон от брака с Жанной Фриске.

"Добро пожаловать", – коротко подписал снимок с новорожденным телеведущий.

Дмитрий Шепелев снова стал отцом
Instagram/Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев позирует с новорожденным ребенком
Скриншот
26 марта Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
Скриншот

Отметим, что о беременности Тулуповой стало известно в начале февраля. По словам пары, они заранее готовили своих детей к появлению малыша. Изначально те были не в восторге, но спустя несколько месяцев смирились с мыслью о том, что у них скоро появится братик или сестричка.

  • Дмитрий Шепелев – белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий. Первая жена – Анна Таболина (Старцева), в 1997 году они вместе вели молодежное шоу, встречались семь лет. Трехнедельный брак стал точкой в их отношениях.

  • Гражданская жена – певица Жанна Фриске. 7 апреля 2013 года у Фриске и Шепелева в Майами родился сын Платон.

  • В 2016 году познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой. С 2018 года проживает вместе с сыном, Екатериной и ее дочерью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова впервые стала мамой и рассекретила имя малыша.

  • В СМИ сообщили, что голливудская кинозвезда Эмма Стоун впервые стала мамой. Ребенок появился на свет 13 марта в Лос-Анджелесе, но о радостном событии сообщили только в пятницу, 26 марта.

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