Дмитро Шепелєв став батьком вдруге. Фото

У п'ятницю, 26 березня, російський телеведучий 38-річний Дмитро Шепелєв став батьком вдруге. Дитину народила кохана знаменитості, дизайнерка Катерина Тулупова.

Радісною подією Шепелєв поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця). Для пари це буде перша спільна дитина. У них є двоє дітей від попередніх стосунків: у Катерини – донька Лада, а у Дмитра – син Платон від шлюбу з Жанною Фріске.

"Ласкаво просимо", – коротко підписав знімок із новонародженим телеведучий.

Дмитро Шепелєв знову став батьком Instagram/Дмитро Шепелєв

Дмитро Шепелєв позує з новонародженою дитиною Скриншот

26 березня Дмитро Шепелєв став батьком вдруге Скриншот

Зазначимо, що про вагітність Тулупової стало відомо на початку лютого. За словами пари, вони заздалегідь готували своїх дітей до появи малюка. Спочатку ті були не в захваті, але через кілька місяців змирилися з думкою про те, що у них скоро з'явиться братик або сестричка.

Дмитро Шепелєв – білоруський, український і російський теле- і радіоведучий. Перша дружина – Анна Таболіна (Старцева), у 1997 році вони разом вели молодіжне шоу, зустрічалися сім років. Тритижневий шлюб став крапкою в їхніх стосунках.

Цивільна дружина – співачка Жанна Фріске. 7 квітня 2013 року у Фріске і Шепелєва в Маямі народився син Платон.

У 2016 році познайомився з дизайнеркою Катериною Тулуповою. З 2018 року проживає разом з сином, Катериною та її донькою.

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