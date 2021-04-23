Дмитрий Комаров запускает новый проект "Мандруй Україною": где и когда смотреть

В воскресенье, 9 мая, на телеканале "1+1" стартует новый проект Дмитрия Комарова "Мандруй Україною". Так, впервые украинский путешественник, автор и ведущий "Мира наизнанку", будет исследовать не далекие и малоизвестные уголки планеты, а родную страну.

Комаров опубликовал на личной странице в Instagram первые кадры проекта, на которых можно увидеть самые яркие и невероятно живописные уголки Украины. Среди них – заповедный остров Джарылгач, Карпатские полонины, Говерлу, колоритный горный поселок Верховина, знаменитые розовые соляные озера в Херсонской области и многое другое (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Саундртеком стала песня "ШУМ" украинской группы GO-A, которая совсем скоро станет представителем Украины на Евровидении.

"ШУМ – это веснянка, которой тысячи лет. Когда-то такими песнями призывали природу проснуться от зимнего сна. Сейчас веснянки продолжают жить в нашей культуре уже как часть фольклора и напоминание о наших корнях. Это символично для нашего проекта, в котором мы покажем самую колоритную, красочную, настоящую Украину, которой гордимся", – комментирует Комаров.

Отметим, что Дмитрий Комаров подготовил проект "Мандруй Україною" специально к 30-летию Независимости Украины. В каждом выпуске он будет раскрывать туристический потенциал нашей страны в определенной сфере. Он покажет Украину экзотическую, мистическую, экстремальную, романтическую, целительную и, конечно, кулинарную.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталия Могилевская рассказала о своих любимых местах для прогулки в Киеве. Так, в ее списке можно увидеть Гидропарк, Лавру, Ботанический сад Фомина, Андреевский спуск и Мариинский парк.