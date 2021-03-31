Могилевская назвала свои топ-5 мест для прогулок в Киеве

Украинская певица, автор песен и композитор Наталия Могилевская рассказала о своих любимых местах для прогулки в столице. Так, в ее списке можно увидеть Гидропарк, Лавру, Ботанический сад Фомина, Андреевский спуск и Мариинский парк.

Исполнительница опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram, добавив, что считает Киев самым красивым городом в мире (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Гидропарк ей нравится, потому что там можно почувствовать единение с природой. Лувра – идеальное место, чтобы побыть наедине с собой и собраться с мыслями. Андреевский спуск является исторической частью города, где попадаешь в атмосферу колесниц, принцев и аристократичных зрелищ.

Вот что артистка написала о Ботаническом саде и Мариинском парке:

"Сад передает атмосферу единого организма, в котором мы все живем...Ботаническому саду и оранжерее 182 года.

Историческое тихое, тенистое место, которому в этом году исполняется 147 лет и которое до сих пор восхищает своей красотой... Чувствуется, что в парке поработал профессиональный ландшафтный дизайнер!", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. На крыше особняка есть две панели – солнечные батареи, которые обеспечивают жилье "зеленой энергией". Также на территории двора расположен гараж и уличная терраса, украшенная китайскими фонариками.