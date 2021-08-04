Дмитрий Гордон похвастался семейным фото на море с подросшими детьми

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился вместе с женой и детьми на море. Семья позировала в пляжных образах.

Фанаты оценили кадр и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующее фото Гордон опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Телеведущий позировал на камеру в пляжных шортах темно-синего цвета, а рядом с ним находились его супруга Алеся Бацман и дети – дочери Санта, Алиса и Лиана, а также сын Ростислав. Семья показала, как вместе построила из песка целый дом.

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"Дом, мост и каналы. Впал в детство", – подписал снимок Гордон.

Пользователям сети понравилось семейное фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Дмитрий, вы тут прекрасны", "Молодцы", "У вас классная семья", "Вот это называется счастье", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Гордон поделился новыми фото, на которых позировал вместе со своей супругой Алесей Бацман. Они наслаждались морской прогулкой на яхте.