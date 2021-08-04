Дмитрий Гордон похвастался семейным фото на море с подросшими детьми

София Ковнир
София Ковнир
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Дмитрий Гордон похвастался семейным фото на море с подросшими детьми

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился вместе с женой и детьми на море. Семья позировала в пляжных образах.

Фанаты оценили кадр и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующее фото Гордон опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Телеведущий позировал на камеру в пляжных шортах темно-синего цвета, а рядом с ним находились его супруга Алеся Бацман и дети – дочери Санта, Алиса и Лиана, а также сын Ростислав. Семья показала, как вместе построила из песка целый дом.

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"Дом, мост и каналы. Впал в детство", – подписал снимок Гордон.

Дмитрий Гордон с детьми и женой

Пользователям сети понравилось семейное фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Дмитрий, вы тут прекрасны", "Молодцы", "У вас классная семья", "Вот это называется счастье", – пишут люди.

Пользователям сети понравилось семейное фото знаменитости
Гордона засыпали комментариями
В сети оценили новое фото Гордона
Новое фото Гордона понравилось фанатам

Коротко о знаменитости:

  • Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

  • За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Семья Дмитрия Гордона
Дети Дмитрия Гордона

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Гордон поделился новыми фото, на которых позировал вместе со своей супругой Алесей Бацман. Они наслаждались морской прогулкой на яхте.

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