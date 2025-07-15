'Для него это был фетиш': самая популярная ведьма Украины призналась, что спала со священником УПЦ МП, и рассказала, почему его 'жрали бесы'

Самая известная в Украине ведьма и таролог Мария Тихая ошеломила признанием об интимной связи со священником Украинской православной церкви Московского патриархата. По ее словам, их связь носила характер мистической "коллаборации", в которой переплелись оккультные практики и религия.

Видео дня

Об этом Тихая рассказала в интервью Василию Тимошенко, фрагмент которого появился на YouTube. Ведьма призналась, что имела интимную связь со священником, который был "связан с Лаврой". По ее словам, все произошло еще до полномасштабного вторжения и для обоих это имело оттенок фетиша.

"Был у меня священник один, я не могу просто назвать, кто он. Это священник российского патриархата, это было до полномасштабной войны. Связан он был с Лаврой", – рассказала ведьма.

Она отметила, что познакомили их друзья. Тихая заявила, что религия и оккультные практики часто пересекаются, даже если это на первый взгляд кажется несовместимым: "Ведьмы, колдуны, священники – все это связано. А для него это был какой-то фетиш и для меня тоже".

"Священники – это самые грязные люди, которые существуют. Их бесы так жрут – там печати ставить негде. Чувак бухал, чувак нюхал, там "дорожки" в Лавре чертились. Поэтому христианство для меня – это... я не знаю, что сказать хорошего о той вере", – добавила Мария Тихая.

Ранее OBOZ.UA писал, что суд вынес приговор актеру Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Его адвокат заявил: он подаст апелляцию на решение суда. Сам актер не присутствовал на заседании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!