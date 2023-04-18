'Для меня она умерла': Кондратюк резко высказался об Ани Лорак и доказал, почему ее позиция однозначна

Украинская певица-предательница Ани Лорак, которая с 2014 года активно гастролирует по РФ, а после полномасштабного вторжения осталась в стране-агрессоре, ни слова не сказав о преступной войне, продолжает моститься сразу на двух стульях: не признает Россию агрессором, но и войну якобы не поддерживает. А вот известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает, что выбор артистка уже давно сделала, и он довольно однозначный. Его удивляет, что кому-то это еще непонятно.

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По мнению шоумена, Лорак продемонстрировала свою позицию еще задолго до полномасштабного вторжения. Впрочем, он предполагает, что выбор на пользу России певица сделала не сама – ей кто-то помог в этом "нелегком" деле. Своим мнением о "голубке мира" Кондратюк поделился в интервью "5 каналу".

"Последние три дня меня спрашивают про Лорак. Я вообще не понимаю, что там можно комментировать. Для меня она умерла. Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, – это значит, что у нее есть мозги. А судя по ее поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем... Ее предательства я не понимаю", – поделился Кондратюк.

Ведущий добавил, что певица "стоит на пирамиде тех людей, которые сейчас остаются в Москве", намекая на большое количество других украинцев с предательской молчаливой позицией. Однако Кондратюк понимает, почему именно Лорак вызывает такой ажиотаж – "она была знаковой артисткой в украинском шоу-бизнесе", народ ее любил и ждал адекватной реакции на геноцид со стороны России.

"После того, как она выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. Флота, который украл украинские корабли. У нее нет мозгов. Умерла так умерла... Я не вижу никаких конспиративных историй, когда говорят: "А вдруг она действительно донатит по 100 тысяч на ВСУ". Я скажу, если она каждый месяц донатит по 100 тысяч долларов на ВСУ или помогает беженцам, то это круто, но ее публичное предательство перекрывает все. Лучше выйди и скажи: "Я не могу жить в стране-оккупанте", – прокомментировал продюсер.

Он убежден, что предателей не любят нигде, поэтому в конце концов об Ани Лорак "вытрут ноги и в России".

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева переозвучила позорное интервью Ани Лорак пропагандистке Алене Жигаловой, записав его украиноязычную юмористическую версию. Ролик уже стал вирусным в сети, рассмешив тысячи интернет-пользователей.

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