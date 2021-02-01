"Дизель шоу" покажут на россТВ: в какие еще громкие скандалы попадали комики

Украинская юмористическая студия "Дизель шоу" попала в скандал из-за перехода программы на российское телевидения. Ее раскритиковали в сети и обвинили в "продажности". Стоит отметить, что участники проекта не впервые оказываются в подобных ситуациях.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые громкие скандалы с "Дизель шоу". Ранее студию также обвиняли в плагиате.

Недавно пользователи сети обвинили создателей проекта "Дизель шоу" в плагиате и отметили, что они "сильно спалились". Так, зрители новогоднего концерта студии заметили, что их юмористический номер очень похож на выступления 2012 года КВН команды "Станция Спортивная" с Москвы. К слову, в роликах заметно не только идентичные костюмы на комиках, но и сам сюжет номера очень похож.

Предлагаем сравнить два номера:

Позже "Дизель шоу" попало в скандал из-за шеф-продюсера проекта Алексея Бланаря, который угрожал шеф-редактору сайта "Детектор медіа" Наталье Лигачевой. Мужчина разозлился из-за того, что издание опубликовало материал про новогодний выпуск шоу, в котором их "облили грязью". Он обвинил СМИ в продажности.

Также юмористическую студию не раз хейтили из-за номеров. Например, однажды в одной из своих сценок "Дизель шоу" показало поэтический баттл между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. Актеры продемонстрировали разницу менталитетов у украинцев и россиян. После этого пользователи сети обвинили артистов шоу в русофобии.

К слову, ранее шеф-продюсер "Дизель шоу" Алексей Бланарь заявлял, что ни один политик не сможет купить это шоу. Однако недавно авторские права на проект были переданы российскому телеканалу "Че!", что вызвало скандал в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель и актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов объяснил, почему проект будут показывать на российском ТВ. Артист прокомментировал ситуацию в социальных сетях.