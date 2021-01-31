Крутоголов о 'Дизель-шоу' в России: не называйте меня запроданцем, вопрос не к нам

Руководитель и актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов объяснил, почему проект буду показывать на российском ТВ. Артист прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

На странице в Facebook Крутоголов признался, что авторские права они передали каналу. По словам артиста, по договору канал в праве распоряжаться контентом, не ставя в известность коллектив.

"По поводу "зради", что "мы продались агрессору" придется пояснить тем, кто далек от тв-бизнеса: авторские права на отснятые концерты "Дизель шоу" мы передаем каналу и по договору, он в праве распоряжаться контентом, не ставя в известность Дизель Студио. Соответственно, "продаться" мы даже теоретически не можем – это не в нашей компетенции. Поэтому вопрос не к нам, а к правообладателям. О сделке с каналом "Че", как и о существовании самого канала, узнал из той же заказной статьи, что и вы", – высказался артист в соцсети.

Кроме того, Крутоголов заявил, что Дизель студия не давала концертов в России и не собирается этого делать.

"По поводу "концертов в "раше" (России. – Ред.) – ложь. Дизель шоу не давало концертов там никогда и не собирается", – написал Егор в Facebook.

Также руководитель проекта посоветовал зрителям запастись попкорном, поскольку это не конец истории и "вбросы" еще ожидают коллектив из-за "борьбы с конкурентами на украинском телевидении".

Пользователи сети поддержали Крутоголова в Facebook и отметили, чтобы коллектив продолжал двигаться своим путем и не отвлекался на обвинения.

"Егор, я думаю не стоит оправдываться, тот кто с "головой дружит", тот все понимает", "Егор, делайте свое, а собаки пусть лают", "А зачем вообще что то кому, то объяснять.. доказывать...оправдываться? Это работа. Это труд. Это востребованность. И это самое главное", – писали в Facebook юзеры.

Стоит отметить, что ранее Егор Крутоголов дал эксклюзивное интервью для OBOZREVATEL. Он рассказал, как они отреагировали на плагиат "квартальцев". Также звезда признался, как коллектив работает после утраты Марины Поплавской, которая погибла в ДТП 2018 году.