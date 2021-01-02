Новогодний номер 'Дизель шоу' обвинили в плагиате. Видео

Известную юмористическую студию "Дизель шоу" обвинили в плагиате одного из их номеров.

После новогоднего концерта "Дизель шоу" в сети заметили, что один из их номеров очень похож на выступления 2012 года КВН команды "Станция Спортивная" с Москвы. Так, в роликах заметно не только идентичные костюмы на юмористах, но и сам сюжет номера очень похож.

Пользователи сети были разочарованные плагиатом и отметили, что они "сильно спалились".

"Мне показалось или вы украли номер у финалистов КВН 2011 года? Полностью сплагиатили весь номер! Сравните сами", "Новый год – новый плагиат", "Так тупо спалиться, фу", "Мда, воровать не красиво, особенно в новый год", "Разочаровали", – писали в сети украинцы.

На комментарии о том, что "Дизель Шоу" заимствовали номер русской команды КВН, представители студии пока молчат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала".