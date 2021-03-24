Дита фон Тиз в эротической фотосессии сверкнула грудью. Фото

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель и певица Дита фон Тиз поразила фанатов свежим снимком, на котором видно ее грудь.

Соответствующую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы) 48-летняя звезда позировала в комплекте кружевного белья, чулках и длинных кожаных перчатках.

Пикантный наряд подчеркнул потрясающую фигуру звезды. Свой образ она дополнила яркими стрелками на глазах, помадой алого цвета и объемной укладкой.

Поклонники были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях под публикацией пишут комплименты. Вот некоторые из них:

"Моя королева", "Невероятная", "Вау, какая красивая", "Роскошная".

Коротко о знаменитости:

Дита фон Тиз получила популярность и любовь зрителей благодаря своим бурлескным номерам. СМИ часто называют ее "Королевой бурлеска". Артистка начала выступать в 1992 году в группе танцовщиц, которые являлись инициаторами возрождения жанра бурлеск.

По словам самой Диты, она "возвращает игривость стриптизу", обогащая свои выступления оригинальным реквизитом и персонажами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова сверкнула грудью в полупрозрачном боди. Она позировала в блестящем бюстье, которое подчеркнуло не только стройные ноги, но и пышный бюст. В кадре певица предстала в интересном образе: с длинными афрокосичками.