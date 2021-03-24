Діта фон Тіз в еротичній фотосесії блиснула грудьми. Фото

Американська виконавиця шоу в стилі бурлеску, фотомодель та співачка Діта фон Тіз вразила фанатів свіжим знімком, на якому видно її груди.

Відповідну фотографію знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). 48-річна зірка позувала в комплекті мереживної білизни, панчохах і довгих шкіряних рукавичках.

Пікантне вбрання підкреслило приголомшливу фігуру зірки. Свій образ вона доповнила яскравими стрілками на очах, помадою червоного кольору та об'ємною зачіскою.

Шанувальники були в захваті від побаченого, тому в коментарях під публікацією пишуть компліменти. Ось деякі з них:

"Моя королева", "Неймовірна", "Вау, яка гарна", "Розкішна".

Коротко про знаменитість:

Діта фон Тіз здобула популярність і любов глядачів завдяки своїм бурлескним номерам. ЗМІ часто називають її "королевою бурлеску". Артистка почала виступати в 1992 році в групі танцівниць, які були ініціаторами відродження жанру бурлеск.

За словами самої Діти, вона "повертає грайливість стриптизу", збагачуючи свої виступи оригінальним реквізитом і персонажами.

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