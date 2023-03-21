Димопулос высказалась о Джеджуле после скандала из-за их общего сына: очень хочу защитить своего ребенка

Популярная украинская певица Санта Димопулос прокомментировала недавний скандал вокруг своего бывшего мужа, шоумена Андрея Джеджулы и их общего сына. Так, ведущий заявил, что не общается с 14-летнрим Даниэлем из-за "политических разногласий", однако вскоре оправдался за свои слова, заверив, что журналисты неверно преподнесли информацию.

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Сейчас подросток проживает с мамой за границей. Димопулос не стала вмешиваться в ситуацию, однако поклонники сами задали ей вопрос касательно экса, и артистка решилась ответить на него в InstaStories.

Так, один из подписчиков поинтересовался: "Правду ли пишут, что ваш бывший муж – поганец?"

Димопулос крайне осторожно ответила на этот вопрос. Она намекнула, что не лучшего мнения о Джеджуле, заверив, что ей "есть, что рассказать". Впрочем, она не стала этого делать как раз из-за общего сына. Вместе с тем, как сообщила исполнительница, ребенок и сам многое понимает.

"Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос, хотя мне есть много чего сказать. Когда есть дети, то это тяжело и больно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь. Слава Богу, он уже взрослый и много чего понимает и анализирует", – прокомментировала певица.

Димопулос отметила, что ей бы не хотелось ассоциироваться с "некоторыми людьми" и "делать неприятно своему ребенку".

"Очень не хочется вообще хоть как-то ассоциироваться с некоторыми людьми и что-то комментировать публично – это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку", – резюмировала знаменитость.

Напомним, на днях Джеджула признался, что не общается со своим сыном от Санты Димопулос. 14-летний Даниэль вместе со звездной мамой проживает за границей и, как рассказал шоумен, не осознает, что происходит на Родине. Именно из-за "политических разногласий" отец и сын разорвали связь.

Как сообщал OBOZREVATEL, это вызвало дискуссию в сети, после чего ведущий выступил с заявлением, что у него прекрасные отношения с сыном. По мнению Джеджулы, медиа перекрутили его слова, ведь он постоянно поддерживает связь с Даниэлем. Более того, звезда заявил, что данная ситуация его повеселила и он обсудил ее с наследником.

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