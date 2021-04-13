Димопулос раскритиковала обложку Valentino с обнаженным мужчиной: ее обвинили в нетолерантности

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала, что несколько человек раскритиковали ее, потому что она "нетолерантно и грубо" выразила свое мнение по поводу одного из кадров новой кампании бренда Valentino.

Знаменитость решила ответить на обвинения и заявила, что это ее личная страница, на которой она имеет право выражать свое мнение. Об этом Димопулос сообщила в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам певицы, фото кампании "отрицает все мужское в мужчине и это противоречит природе". Звезде не нравится то, что обществу сейчас навязывают и пытаются показать, что сейчас в моде.

"Когда нет границ между мужчиной и женщиной. Я уважаю весь выбор, выбор каждого человека. Но я не люблю, когда навязывают что-то для меня инородное. Мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, так нас задумал всевышний, и так нас задумала природа", – сказала Димопулос.

Димопулос ответила на критику Скриншот

Она добавила, что для нее было неприятно видеть такой кадр. Кроме того, певица не исключила, что это может быть хайпом, но, по ее мнению, никто не подумал о том, что на это будет смотреть новое поколение и брать пример.

Отметим, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли рассказал, что данная фотография – "автопортрет молодого красивого мужчины, и зло находится в глазах смотрящего, а не в его обнаженном теле".

По словам мужчины, "перемены возможны, и никто никогда не говорил, что это будет легко, но он готов столкнуться с трудностями во имя свободы, любви, терпимости и роста".

Кадр из новой кампании бренда Valentino Instagram/Valentino

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос отправилась на отдых в Дубай и возмутилась тем, что на пляже не оказалось свободных мест. В результате знаменитости с маленьким ребенком пришлось находиться под палящим солнцем 15 минут.