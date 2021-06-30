Девушки после отказа от наркотиков стали красотками. Фото до и после

Бывшие наркозависимые показали, как сильно изменилась их внешность после отказа от наркотиков. В результате злоупотребления психотропными веществами и алкоголем девушки очень сильно похудели, у них появились пятна на коже, волосы потускнели, а также испортились зубы. Однако они не потеряли надежду и смогли полностью изменить свою жизнь.

На снимках до и после можно увидеть драматические изменения, которые произошли с их внешность за последние несколько лет. OBOZREVATEL пишет, как девушкам удалось избавиться от зависимости и стать счастливыми.

Деми-Николь Данлоп

Деми – 27-летняя мать двоих детей из Шотландии. Она употребляла героин и другие психотропные препараты класса А ежедневно на протяжении двух лет. Но теперь ее жизнь изменилась. На свежих фотографиях женщину просто не узнать.

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Эйнсли Лаудоун

Эйнсли из города Килмарнок (Шотландия) начала ежедневно выпивать и принимать наркотики в 14 лет. Из-за этого внешний вид девушки сильно изменился, появились черные круги под глазами, а на коже – пятна и морщины. После полного выздоровления Эйнсли Лаудоун заявила, что ей удалось полностью преобразиться – и физически, и духовно.

Мэдисон Макманус

Мэдисон из США пристрастилась к тяжелым наркотикам в 15-летнем возрасте. Она сидела в тюрьме в штате Нью-Джерси и пережила 19 передозировок. Кроме того, зависимость привела к тому, что у женщины отобрали ребенка. Однако Макманус удалось спастись. Теперь она с ужасом вспоминает свое прошлое.

Фейт Хилл

Бывшая наркозависимая Фейт стала настоящей звездой сети после того, как откровенно рассказала в TikTok о своей борьбе с наркозависимостью. Она шесть лет жила на улице в штате Миссури (США). Многие называют Хилл последней надеждой всех тех, кто поставил крест на своей жизни.

Джейми Валет

Джейми из Орегона (США) более двух лет злоупотребляла наркотиками. У девушки было очень тяжелое детство. Однако ей удалось побороть зависимость, найти работу и вернуться к обучению в школе.

Ранее OBOZREVATEL писал о девушке, которая отказалась от алкоголя и показала, как изменилась ее внешность за 21 день.