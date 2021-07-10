Девушка заявила, что ее грудь увеличилась после вакцинации Pfizer. Видео

Пользователь TikTok Эль Маршалл заявила, что у нее увеличилась грудь на два размера после того, как она вакцинировалась от коронавируса. Девушке ввели препарат Pfizer.

По словам Эль, раньше у нее была маленькая грудь, а после прививки она резко увеличилась. Об этом девушка рассказала на своей странице в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Получив вакцину Pfizer, моя грудь выросла почти на два размера", – подписала кадр девушка.

Отмечается, что уже более 13 тысяч женщин сообщили о том, что после вакцинации от коронавируса у них начались изменения в менструальном цикле.

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Как пишет издание The Sun, доктор Сара Джарвис утверждает, что изменения в области груди и менструации являются всего лишь самовнушением.

"Есть десятки причин для изменения размера груди. Многие люди писали о "побочных эффектах" вакцины в TikTok, и многие теперь признались, что выдумали эту историю. Нет абсолютно никакой научной связи между вакцинацией и проблемами фертильности", – отметила доктор.

Pfizer & BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech намерены просить разрешения США на использования третьей дозы их вакцины против коронавируса. Разработчики уверены, что еще одна прививка в течение года может значительно усилить иммунитет человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области скончался мужчина, которого за несколько часов до этого вакцинировали COVID-препаратом Pfizer. В компании отрицают связь смерти с их разработкой, а врачи отмечают – перед прививкой стоит пройти обследование.