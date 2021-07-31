Девушка с 'самым большим ртом в мире' попала в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

31-летняя блогерша Саманта Рамсделл стала звездой сети из-за своего "самого большого рта в мире". В результате девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса за эту особенность.

На данный момент у Саманты 1,7 млн подписчиков в TikTok. Она зарабатывает 11 тысяч фунтов стерлингов за фото и видео, которые публикует в сети. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, сейчас рот девушки размером 6,52 см. Саманта еще с юных лет знала, что у нее большой рот, так как на детских фото у нее виднелась широкая улыбка.

Видео дня

Когда она ходила в школу, то сверстники часто издевались над ней и обзывали "большим окунем". Но спустя время Саманта поняла, что во всем нужно искать позитивные моменты и теперь она не видит ничего плохого в размере своего рта.

Знаменитость часто публикует в TikTok кадры рта и демонстрирует, как он растягивается, когда она ест.

"Мой рот выделил меня среди миллионов других комиков и певцов. Я никогда не думала, что смогу стать настолько знаменитой, но это невероятно. Это действительно круто", – отметила Саманта.

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