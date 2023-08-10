'Держит в страхе': в России рассказали о новом витке 'войны' Пугачовой с Ротару и 'пророчестве' о Киркорове

Российские пропагандисты выдали новые "подробности" жизни звезд, с которыми уже больше года не могут связаться из-за войны в Украине. В сели распространилась информация, что певицы Алла Пугачева и София Ротару продолжают "воевать".

Видео дня

По словам россиян, Примадонна "держит в страхе" свою украинскую коллегу и "запретила" ей ехать на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом пропагандистам рассказал продюсер Сергей Лавров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он выдал, что Ротару получила приглашение на благотворительный проукраинский фестиваль, но якобы не захотела ехать из-за Аллы Пугачевой. Мероприятие Лавров назвал "ведьминским шабашем".

РосСМИ придумывают, что Пугачева не захотела видеть Ротару на фестивале, а та якобы согласилась, ведь "придерживается нейтралитета". Как известно, фанаты много лет поговаривают о "войне" талантливых певиц, которые не могут поделить сцену.

Поскольку комментариев от Примадонны пропагандисты не могут получить, они уже больше года распространяют сплетни, фейки и анализируют старые интервью исполнительницы.

Например, приглянулся таблоидам ответ звезды на то, почему у ее бывшего мужа Филиппа Кирковова никогда не будет другой жены.

"Артист такого плана, такого уровня обычно очень эгоистичен. Он должен жить для себя. Так он и живет", – сказала когда-то Примадонна. В 2023 году ее комментарий назвали "пророческим", ведь певец действительно больше не женился. Однако причина может быть не только в этом.

На днях российский актер Алексей Панин публично объявил, что имел интимные отношения с Киркоровым. Вроде бы он точно знает, что артист – гей. Панин даже предъявил доказательства, а именно – скриншоты переписки с пикантными предложениями.

Как писал OBOZREVATEL, Панин сделал это не просто так, а чтобы отомстить путинисту за поддержку кровавого режима. Более того, актер назвал и другого гея в российском шоубизе, который поддерживает Путина, но скрывает свою ориентацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!