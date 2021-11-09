Деревенский мальчик с кудряшками: в селе Винника вспомнили, каким он был в юности. Видео

Преподавательница популярного украинского исполнителя Олега Винника Мария Ноздренко рассказала о том, каким артист был в юности. По ее словам, певец ничем не отличался от остальных детей.

Соответствующее заявление она сделал в интервью для YouTube-канала "LIVE". Женщина уверяет, что Олег Винник был "очень деревенским", а теперь задается вопросом "откуда у его такой талант" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он деревенский был, но он среди остальных деревенских детей выделялся тем, что у него прическа всегда была красивая, длинные волосы с кудряшками. Очень аккуратным был, никогда не отличался способностями. Был как все, но как жизнь его так сложилась", – сказала Мария Ноздренко.

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Преподавательница вспомнила, когда Олег Винник приезжал на концерт в родное село, она поговорила с певцом и спросила у него "откуда взялся такой талант".

"Олег никогда не выделялся. Так чтобы он у нас был солистом, не помню. Я кстати ни разу не слышала в училище, как он поет, кроме хора", – добавила Мария Ноздоренко.

Коротко о знаменитости:

Олег Винник – 48-летний певец и композитор родился в селе Вербовка, Черкасской области. Известность получил в Германии, Австрии и Швейцарии благодаря участию в мюзиклах, а после вернулся в Украину и стал покорять женские сердца пением. Артисту приписывают роман с бэк-вокалисткой Таисией Сватко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как 48-летний популярный украинский певец Олег Винник выглядел в 2000-х. В те года артист активно принимал участие в мюзиклах в Европе.