Как Олег Винник выглядел в 2000-х. Фото тогда и сейчас

48-летний популярный украинский певец Олег Винник хорошо известен не только своими хитами, но и своей харизмой. Артист покорил сердца многих женщин своими голубыми глазами, блондинистыми волосами и невероятным обаянием. С самого начала своей карьеры Винник начал разбивать сердца своих поклонниц.

В 2000-х певец активно принимал участие в мюзиклах в Европе, а также параллельно записывал новые хиты. О том, как выглядел певец в нулевых, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Артист поехал стажироваться в Германию, где увидел афишу мюзикла и понял, что хочет заниматься именно пением. Его первая роль была в мюзикле "Отверженные" (2003). Тогда Винник выступал под псевдонимом "OLEGG".

Видео дня

Среди известных мюзиклов, в которых Винник играл главные роли – "Kiss me, Kate" (1999-2001), "Der Glöckner von Notre-Dame" (2001-2002), "Titanic" (2002-2003), "Les Miserables" (2003-2004) и другие.

Музыкальное издание "Da Capo" наградило Олега почетным званием "Нового голоса — 2003".

Стоит добавить, что во время пребывания в Европе, артист увлекался бодибилдингом и достиг в нем существенных результатов. Однако из-за участия в мюзиклах, ему пришлось оставить занятия спортом.

Следующие годы певец активно принимает участие в разных музыкальных работах и даже снимается в кино. К примеру, Винник снялся в немецком фильме "Eine Liebe in Königsberg" ("Любовь в Кенигсберге") в 2005 году. Вскоре он встретился с руководителем нескольких бизнес-проектов Александром Горбенко, который вскоре стал его продюсером.

В 2011 году артист вернулся в Украину, где сконцентрировался на концертных турах и выступлениях. Однако он не оставил творческую деятельность в Германии, поэтому часто гастролировал. По словам артиста, те годы были самым приятным временем.

После возвращения в Украину Олег Винник стал записывать хиты, которые постоянно "крутились" на всех радиостанциях. Среди них – "Перлина-Україна", "Счастье", "Вовчиця", "Русалка", "Нино", "Передчуття" и другие.

Коротко о знаменитости:

Олег Винник – 48-летний певец, композитор и автор песен.

Родился в Черкасской области, но сначала прославился в Германии, Австрии и Швейцарии благодаря ролям в мюзиклах.

Свою личную жизнь держит в секрете, однако, по словам его соотечественников из села, в котором он вырос, у артиста есть жена – бэк-вокалистка Таисия Сватко.

Винник также был судьей 8 сезона популярного музыкального шоу "X-Фактор".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Олег Винник из-за состояния здоровья отменил ряд своих концертов. Популярный артист заболел ларингитом, который у него не проходил в течение как минимум четырех недель.