Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

Роскошное колье покойной принцессы Дианы под названием "Лебединое озеро", которое она носила перед смертью, планируют выставить на аукцион в Нью-Йорке. Известно, что с 2008 года оно принадлежало семье украинцев. Они хотят передать часть вырученных средств на благотворительность, а именно – восстановление украинских городов, пострадавших от российского терроризма.

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Британский таблоид Daily Mail предполагает, что цена может достичь от 5 до 15 миллионов долларов (185 – 554 млн грн). Интересно, что это единственное украшение леди Ди, которое не перешло по наследству ее сыновьям, а было продано (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Колье включает в себя 178 бриллиантов и 5 жемчужин. Свое название – "Лебединое озеро" – оно получило не случайно. Колье принцесса в последний раз одевала на гала-вечер "Лебединого озера" в королевском Альберт-холле в июне 1997 года.

Это был ее последний официальный выход в свет перед смертью. Украшение леди Ди подарил ее любимый – Доди аль-Файед, так что никакого отношения к королевской семье оно не имело.

После последнего выхода в свет колье отдали ювелирам, чтобы изготовили серьги к нему. Впрочем, Диана умерла раньше, чем работа была окончена. Продаваться будет целый комплект.

В 2008 году украшение перешло в собственность семьи из Украины, но война заставила их продать "Лебединое озеро". Журналистки утверждают, что часть денег будет передана на восстановление украинских городов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что для сбора средств на восстановление украинских городов в Украину приехала актриса Кэтрин Винник. Увидев, что россияне натворили в Ирпене, она расплакалась.

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