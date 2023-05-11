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Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

Катерина Малай
Люди
2 минуты
3,4 т.
Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

Роскошное колье покойной принцессы Дианы под названием "Лебединое озеро", которое она носила перед смертью, планируют выставить на аукцион в Нью-Йорке. Известно, что с 2008 года оно принадлежало семье украинцев. Они хотят передать часть вырученных средств на благотворительность, а именно – восстановление украинских городов, пострадавших от российского терроризма.

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Британский таблоид Daily Mail предполагает, что цена может достичь от 5 до 15 миллионов долларов (185 – 554 млн грн). Интересно, что это единственное украшение леди Ди, которое не перешло по наследству ее сыновьям, а было продано (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Колье включает в себя 178 бриллиантов и 5 жемчужин. Свое название – "Лебединое озеро" – оно получило не случайно. Колье принцесса в последний раз одевала на гала-вечер "Лебединого озера" в королевском Альберт-холле в июне 1997 года.

Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

Это был ее последний официальный выход в свет перед смертью. Украшение леди Ди подарил ее любимый – Доди аль-Файед, так что никакого отношения к королевской семье оно не имело.

Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

После последнего выхода в свет колье отдали ювелирам, чтобы изготовили серьги к нему. Впрочем, Диана умерла раньше, чем работа была окончена. Продаваться будет целый комплект.

Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

В 2008 году украшение перешло в собственность семьи из Украины, но война заставила их продать "Лебединое озеро". Журналистки утверждают, что часть денег будет передана на восстановление украинских городов.

Деньги пойдут на восстановление городов: украинцы выставят на аукцион колье леди Ди, которое она носила перед смертью

Ранее OBOZREVATEL писал, что для сбора средств на восстановление украинских городов в Украину приехала актриса Кэтрин Винник. Увидев, что россияне натворили в Ирпене, она расплакалась.

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