'А в это время дети в Европе и США спокойно собираются в школу'. Украинские звезды резко отреагировали на взрывы в Киеве 2 сентября

Утром 2 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз совершила комбинированную атаку по Киеву, применяя ракеты разного типа и ударный дрон "Шахед". Звезды украинского шоу-бизнеса не оставили без внимания очередной террор врага, отметив, что начало первого учебного дня детям пришлось провести в укрытиях.

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Некоторые знаменитости уверенно акцентировали внимание на том, что, несмотря на все деяния россиян, наши сограждане продолжают жить и развиваться, а кто-то не подбирал слов и откровенно ругал соседей. OBOZ.UA собрал реакции известных артистов, прокомментировавших обстрел РФ.

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая придерживалась правила "двух стен". Журналистка поделилась утренним фото в своем Instagram, на котором видно, как она с сыном находилась в ванной, пока не завершится воздушная тревога.

Владимир Дантес

Популярный певец отреагировал на беспокойное утро в столице, отметив, что гражданам нашей страны в очередной раз приходится просыпаться от взрывов. Владимир Дантес заметил интересную особенность украинцев: по окончании ужасных обстрелов мы научились снова улыбаться друг другу и продолжать жить. Артист призвал сограждан выражать соболезнования тем, кто пострадал в результате террористических действий врага.

Андрей Бедняков

Известный телеведущий Андрей Бедняков написал в соцсетях, что через страну-террориста начало учебного года для украинских школьников наполнено не радостью, а страхом: "Понедельник. 2 сентября. Первый день обучения. Вместо того чтобы с улыбками на лице обнимать друзей, дети будут трястись от утренних взрывов российских ракет".

Григорий и Кристина Решетник

Супруги Решетников в Instagram показали, что утро понедельника они с детьми встретили в придомовом паркинге. Они обратили внимание на то, что сегодняшний день для миллиона украинских школьников начался в укрытиях.

"День знаний. Ну конечно, что еще может придумать горе-соседь, как ни обстрел в ночь накануне", – написала Кристина Решетник.

Со своей стороны Григорий отметил, что зарубежным политикам следует обратить внимание на жуткое утро украинских детей и быстрее принимать решения по военной помощи.

Монро

Украинская актриса и травести-дива Монро с определенной иронией отреагировала на ракетный обстрел Киева: "Если наступает п*здец, то по всем направлениям. Это такой недоказанный закон Вселенной. Но пока мы живы, то не п*здец, а опыт".

Дмитрий Монатик и Леся Никитюк

Некоторые звезды не были слишком многословны в своих реакциях на обстрел. Певец и танцор MONATIK оставил в соцсетях короткое сообщение: "Очень громко. Киев держись". Со своей стороны телеведущая Леся Никитюк не сдерживала эмоций, охарактеризовав сентябрьское утро, используя нецензурную лексику: "Х*еморген Киев".

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева отреагировала на "громкое" утро в столице, призывая украинцев присоединяться к сборам военных, чтобы они могли как можно лучше отбивать вражеские атаки: "Надеюсь, все в безопасности! Понедельник был громким! Берегите себя и продолжаем помогать нашим ребятам, всю эту х*йню".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Святослав Вакарчук и Андрей Шевченко спели вместе для военных в День Независимости.

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