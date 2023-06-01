День защиты детей: звезды показали щемящие фото с малышами и эмоционально прокомментировали убийство Россией 9-летней девочки

Украинские звездные родители эмоционально отреагировали на ракетный удар по Киеву в ночь на 1 июня, во время которого погибла девятилетняя девочка. В День защиты детей знаменитости показали свои фото с малышами и поделились, что радость праздника затмила трагедия.

Видео дня

Все посты объединяла скорбь и надежда на мирное небо в будущем украинских детей, у которых террористическое государство отбирают бесценные годы детства. OBOZREVATEL собрал реакции звезд (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Актриса Ксения Мишина со своим сыном Платоном восхитили фолловеров нежными объятиями, но пост артистки было не таким трогательным.

"Сегодня такой важный праздник и такое сложное и трагическое утро. Утро, когда многие крепко обняли своих детей со слезами на глазах, а для кого-то этот мир стал навсегда черно-белым и горьким", – написала она.

Телеведущая Екатерина Осадчая заявила, что украинские дети погибают из-за "бешеного деда".

"Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает. Страшная статистика – за 16 месяцев полномасштабной войны погибло 484 ребенка. Я не знаю, какие слова подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует. Маленькие ангелочки, наверное этот мир вас не заслужил", – сказала звезда.

Многодетная мама-танцовщица Илона Гвоздева призвала украинцев беречь своих детей и поделилась страшными мыслями, которые посетили ее этой ночью во время обстрелов.

"Сегодня мы бежали с ребенком в укрытие и в этот момент я думала: "Слава Богу, мой сынишка у бабушки, потому что если мы умрем, хоть один ребенок останется с родными". Это просто жесть. Сегодня есть одно желание – чтобы все те соседские дети и родители почувствовали всю нашу боль и потери. Ненавижу их. И нет там нормальных людей, потому что все они привели к такому хаосу в их стране и все одинаково виноваты", – написала танцовщица.

Актриса Анна Саливанчук не сдержала слез после ракетного удара РФ. Она заявила, что ненавидит россиян и никогда их не простит.

Певица Светлана Тарабарова вспомнила, как впервые взяла на руки ребенка и почувствовала необходимость его защитить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что День защиты детей проходит под эгидой Организации объединенных наций и символизирует одну из ее приоритетных целей – защиту прав, жизни и здоровья детей. Больше об этом празднике – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!