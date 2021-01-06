День рождения Андриано Челентано: правила жизни и самые яркие цитаты актера

Анастасия Польская Люди 13:40, 6.01.2021

6 января родился известный итальянский музыкант, композитор, певец и актер Адриано Челентано. В честь его 83-летия стоит вспомнить мудрые высказывания артиста, а также самые яркие цитаты.

Больше всего актер запомнился по роли отвергающего женское общество фермера Элиа в фильме "Укрощение строптивого". Однако, в реальной жизни Андриано также отличился острым умом и не менее острыми высказываниями о жизни. В честь его даже назвали астероид, открытый 24 апреля 1987 года. Почему же остроумные цитаты Челентано настолько популярны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила жизни Адриано Челентано:

  • Я уже давно смирился с тем, что в будущем все будет только хуже, но почему-то продолжаю возмущаться и критиковать. Наверное, для очистки совести.

  • То единственное, к чему надо стремиться в жизни, – это любовь.

  • Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются.

Челентано в молодости.
mydinasty.com

  • Я бунтую против всех политиков, вне зависимости от того, каким знаменем они прикрываются. Ведь ни один из них не остановил разрушительную волну новостроек. Я бунтую против бедняков, которые соглашаются заживо хоронить себя в этих бетонных коробках. Я бунтую против тех, для кого идти в ногу со временем – это значит уничтожать на своем пути все, что было создано до них. Ведь это примерно то же самое, что устроится жить на шестом этаже, когда пять нижних отданы под снос.

  • Семья – это либо постоянный саботаж, либо надежная опора. В последнем случае тебе очень повезло.

  • Я никогда не спорю. Просто объясняю, почему я прав.

  • Важно идти, не важно, медленно или быстро, достаточно просто идти… Если идешь, ты движешься вперед.

  • Почему я окрестил себя "королем невежд"? Наверное, потому, что жизнь становится все сложнее, и люди начинают мыслить все более изощренно и тонко. В такой ситуации откровений нужно ждать от простых людей – от прохожего, который, возможно, даже и читать толком не умеет.

  • Для меня любовь – двигатель всего. Любовь в самом широком смысле. Не только к женщине. К другу, к незнакомцу, к дереву, к тем, кто страдает из-за бесчеловечного неравенства, к закату и шторму. В общем, к жизни. Но во всех этих вещах, в конце концов, я вижу Женщину даже в шторме.

  • Мне необходимо знать, каждую минуту моей жизни, что есть женщина, не прекращающая меня любить.

Цитата Андриано Челентано.
resfeber.ru

  • Я верю, что музыка – это голос особого духа, задача которого собирать мечты мира, и который, проходя через сознание людей, способен уладить, пусть даже на короткое время, их раздоры, или потрясти души, разрушая социальные неудобства.

  • Высший долг артиста – протестовать против несправедливости.

  • Я чертовски люблю слушать ложь, смотря в глаза... Особенно когда знаю правду...

  • Что бы ты ни придумал, всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное – сделать это лучше.

  • Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются.

Мотивация от Андриано Челентано.
resfeber.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядел актер Адриано Челентано на пике карьеры и сейчас. Любопытно, что Челентано не пророчили успех, ведь выглядел он совсем не так, как секс-символы 50-60-х годов. Однако актер все же добился успеха не только у женщин, но и на актерском поприще.

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