День народження Андріано Челентано: правила життя і найяскравіші цитати актора

6 січня народився відомий італійський музикант, композитор, співак і актор Адріано Челентано. На честь його 83-річчя варто згадати мудрі висловлювання артиста, а також найяскравіші цитати.

Найбільше актор запам'ятався за роллю фермера Еліа, який відкидає жіноче товариство, у фільмі "Приборкання норовливого". Однак, в реальному житті Андріано також відзначився гострим розумом і не менш гострими висловлюваннями про життя. На честь його навіть назвали астероїд, відкритий 24 квітня 1987 року. Чому ж дотепні цитати Челентано настільки популярні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Правила життя Адріано Челентано:

Я вже давно змирився з тим, що в майбутньому все буде тільки гірше, але чомусь продовжую обурюватися і критикувати. Напевно, для очищення совісті.

Те єдине, чого треба прагнути в житті, – це любов.

Щоб бути справедливим, потрібно для початку бути добрим. А бути добрим – це значить розуміти, що всі люди помиляються.

Челентано в молодості. mydinasty.com

Я бунтую проти всіх політиків, незалежно від того, яким прапором вони прикриваються. Адже жоден з них не зупинив руйнівну хвилю новобудов. Я бунтую проти бідняків, які погоджуються заживо ховати себе в цих бетонних коробках. Я бунтую проти тих, для кого йти в ногу з часом – це означає знищувати на своєму шляху все, що було створено до них. Адже це приблизно те ж саме, що влаштуватися жити на шостому поверсі, коли п'ять нижніх віддані під знесення.

Сім'я – це або постійний саботаж, або надійна опора. В останньому випадку тобі дуже пощастило.

Я ніколи не сперечаюся. Просто пояснюю, чому я правий.

Важливо йти, не має значення, повільно або швидко, досить просто йти... Якщо йдеш, ти рухаєшся вперед.

Чому я охрестив себе "королем невігласів"? Напевно, тому, що життя стає все складніше, і люди починають мислити все більш витончено і тонко. У такій ситуації одкровень потрібно чекати від простих людей – від перехожого, який, можливо, навіть і читати толком не вміє.

Для мене любов – двигун всього. Любов в найширшому сенсі. Не тільки до жінки. До друга, до незнайомця, до дерева, до тих, хто страждає через нелюдську нерівність, до заходу і шторму. Загалом, до життя. Але у всіх цих речах, зрештою, я бачу Жінку навіть під час шторму.

Мені необхідно знати, кожну хвилину мого життя, що є жінка, яка не припиняє мене любити.

Цитата Андріано Челентано. resfeber.ru

Я вірю, що музика – це голос особливого духу, завдання якого збирати мрії світу, і який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити, нехай навіть на короткий час, їх чвари, або потрясти душі, руйнуючи соціальні незручності.

Вищий борг артиста – протестувати проти несправедливості.

Я страшенно люблю слухати неправду, дивлячись в очі... Особливо коли знаю правду...

Що б ти не придумав, завжди знайдеться той, хто вже робив це до тебе. Так що головне – зробити це краще.

Щоб бути справедливим, потрібно для початку бути добрим. А бути добрим – це значить розуміти, що всі люди помиляються.

Мотивація від Андріано Челентано. resfeber.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виглядав актор Адріано Челентано на піку кар'єри та зараз. Цікаво, що Челентано не пророкували успіх, адже виглядав він зовсім не так, як секс-символи 50-60-х років. Однак актор все ж домігся успіху не тільки у жінок, але і на акторському терені.