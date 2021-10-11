Адель, Ребел Уилсон и другие звезды, которые экстремально похудели. Фото
Всемирный день борьбы с ожирением отмечается ежегодно 11 октября. По статистике, у более полумиллиарда людей в мире есть избыточный вес.
Знаменитости тоже не застрахованы от этой проблемы. Порой ежедневные съемки, стресс, проблемы со здоровьем накладываются друг на друга, и от лишнего веса становится все труднее избавиться. Но некоторым это удалось, и они не только мотивируют своими фото до/после, но и делятся секретом успешного похудения.
OBOZREVATEL сравнил фото звезд до и после кардинальной трансформации тела.
Итан Сапли
Итан Сапли весил 224 килограмма. Он боролся с лишним весом целых девять лет и потерял 90 килограммов. Известно, что 45-летний актер похудел благодаря низкоуглеводной диете и кардиотренировкам.
Адель
Певице Адель удалось побороть ожирение и потерять почти половину своего веса. Звезда за несколько месяцев похудела на 45 килограммов. 33-летняя исполнительница теперь участвует в сексуальных фотосессиях и любит "лучшую часть себя". Кроме этого, знаменитость отказалась от алкоголя и следит за питанием.
Стар Джонс
59-летняя юмористка Стар Джонс смогла сбросить 72 килограмма. В 2003 году актриса наконец призналась, что сделала операцию и уменьшила размер желудка.
Джон Хилл
Джон Хилл всегда боролся с ожирением. Когда вес достиг 115 килограммов, 33-летний актер решил кардинально изменить образ жизни. Он отказался от алкоголя, жирной пищи, вел дневник питания и занимался спортом.
Ребел Уилсон
Комедийная актриса Ребел Уилсон похудела в 2020 году. 41-летняя звезда Голливуда тренировалась 5 раз в неделю, сбалансировано питалась, проходила 10 тысяч шагов в день.
Сейчас Ребел проводит различные кардиотренировки на свежем воздухе, привлекая своих друзей и родных.
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