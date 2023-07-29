Деми Мур, Мадонна и другие звезды, изменившие форму подбородка. Фото до и после

Операция по изменению формы подбородка (ментопластика) была популярна еще в середине прошлого века. Правда, тогда вместо имплантов вставляли коровьи хрящи, которые каждый год нужно было менять. Это на себе испытала американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро.

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Сегодня такая процедура дольше сохраняет свой эффект, так что не удивительно, почему пользуется спросом среди звезд. Рассказываем в материале OBOZREVATEL, кто из знаменитых красавиц отважился на коррекцию формы подбородка.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли, несмотря на хорошие природные данные, постоянно пытается перекроить внешность. Она несколько раз уменьшала кончик носа, изменила форму груди и сделала легкую коррекцию губ филлерами. Также знаменитость вставила в подбородок имплант, благодаря которому он стал более вытянутым и утонченным.

2. Бейонсе

Американская исполнительница в стиле R&B Бейонсе решила изменить свое миловидное лицо на более благородное. И это желание исполнили хирурги, ювелирно изменившие форму подбородка. Теперь черты выглядят гармонично.

3. Деми Мур

Американская актриса Деми Мур еще в молодости решила "подправить" внешность. Таким образом, стала частым гостем у хирургов. Изменила форму носа и колен, сделала несколько подтяжек лица, блефаропластику, удалила комки Биша и скорректировала ягодицы. На этом Деми не остановилась. Следующим ее шагом стало увеличение нижней части челюсти – ментопластика.

4. Виктория Бекхэм

Британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм – постоянный клиент хирургов. Она несколько раз делала ринопластику, увеличивала грудь и удаляла комки Биша. Также еще на ранних этапах карьеры скорректировала форму подбородка. Теперь ее черты стали по-настоящему аристократическими.

5. Мадонна

Американская певица и актриса Мадонна ни в чем не знает меры. Как в создании своих экстравагантных образов, так и в хирургии красоты. Она сделала подтяжку лица и век, контурную пластику губ и несколько инъекций ботоксом. А еще – ментопластику. Сейчас ей 64. И, кажется, знаменитость не планирует прекращать эксперименты с внешностью.

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