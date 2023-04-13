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Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

Виктория Ряполова
Кино
2 минуты
1,5 т.
Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

Говорят, красота требует жертв, но в случае героинь нашей подборки, жертв требует успешная карьера. Кэмерон Диас, Шарлиз Терон и Деми Мур считаются одними из самых эффектных женщин планеты, но они не побоялись побрить голову налысо. К слову, фильмы, ради которых они изменились до неузнаваемости, стали блокбастерами.  

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OBOZREVATEL расскажет, для каких кинолент красавицам пришлось лишиться самого дорогого – локонов. Все мы знаем, что длинные волосы придают леди женственности и шарма (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). 

1. Кэмерон Диас

Американская актриса и модель отказалась от волос, чтобы сняться в фильме режиссера Ника Кассаветиса "Мой ангел-хранитель", премьера которого состоялась в 2009 году. Сценарий кинокартины довольно драматичный: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была рождена, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией. Финал ленты, где Диас побрилась налысо, был впечатляющим.

Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

2. Кейт Бланшетт

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пошла на жертвы ради искусства. В 2000 году ее пригласили на съемки триллера "Рай". Селебрити пришлось побыть в роли заключенной и сбрить волосы практически под ноль. Тогда звезде исполнилось 32 года.

Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

3. Шарлиз Терон

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон появилась в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" в достаточно мужском образе. Постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, вышедший на большие экраны в 2015 году, покорил зрителей. Однако, стоит заметить, что с короткой стрижкой Терон не менее привлекательна.

Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

4. Кара Делевинь

Британская модель и актриса Кара Делевинь сбрила длинные локоны, чтобы сыграть в драматической картине 2020 года "Жизнь за год" режиссера Мити Окорна. В ней она исполнила девушку, умирающую от рака. С красавицей в главной роли снялся сын Уилла Смита Джейден.

Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

5. Деми Мур

Американский драматический боевик режиссера Ридли Скотта "Солдат Джейн" вышел в 1997 году. Главную роль в нем сыграла актриса Деми Мур, которой на момент съемок было 35 лет. По сценарию знаменитость стала первой женщиной, направленной для прохождения элитной программы в центре подготовки "Каталано" во Флориде, где служат лучшие представители спецподразделений армии США. Артистке пришлось расстаться с длинными локонами, чтобы заслужить признание зрителей.

Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

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