Пять знаменитых актрис, которые побрились налысо ради роли в кино и поразили фанатов. Фото

Говорят, красота требует жертв, но в случае героинь нашей подборки, жертв требует успешная карьера. Кэмерон Диас, Шарлиз Терон и Деми Мур считаются одними из самых эффектных женщин планеты, но они не побоялись побрить голову налысо. К слову, фильмы, ради которых они изменились до неузнаваемости, стали блокбастерами.

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OBOZREVATEL расскажет, для каких кинолент красавицам пришлось лишиться самого дорогого – локонов. Все мы знаем, что длинные волосы придают леди женственности и шарма (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Кэмерон Диас

Американская актриса и модель отказалась от волос, чтобы сняться в фильме режиссера Ника Кассаветиса "Мой ангел-хранитель", премьера которого состоялась в 2009 году. Сценарий кинокартины довольно драматичный: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была рождена, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией. Финал ленты, где Диас побрилась налысо, был впечатляющим.

2. Кейт Бланшетт

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пошла на жертвы ради искусства. В 2000 году ее пригласили на съемки триллера "Рай". Селебрити пришлось побыть в роли заключенной и сбрить волосы практически под ноль. Тогда звезде исполнилось 32 года.

3. Шарлиз Терон

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон появилась в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" в достаточно мужском образе. Постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, вышедший на большие экраны в 2015 году, покорил зрителей. Однако, стоит заметить, что с короткой стрижкой Терон не менее привлекательна.

4. Кара Делевинь

Британская модель и актриса Кара Делевинь сбрила длинные локоны, чтобы сыграть в драматической картине 2020 года "Жизнь за год" режиссера Мити Окорна. В ней она исполнила девушку, умирающую от рака. С красавицей в главной роли снялся сын Уилла Смита Джейден.

5. Деми Мур

Американский драматический боевик режиссера Ридли Скотта "Солдат Джейн" вышел в 1997 году. Главную роль в нем сыграла актриса Деми Мур, которой на момент съемок было 35 лет. По сценарию знаменитость стала первой женщиной, направленной для прохождения элитной программы в центре подготовки "Каталано" во Флориде, где служат лучшие представители спецподразделений армии США. Артистке пришлось расстаться с длинными локонами, чтобы заслужить признание зрителей.

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