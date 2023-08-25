Датский режиссер Триер, заявивший, что 'жизни россиян имеют значение', попытался 'отбелиться' и притвориться жертвой

Датский режиссер Ларс фон Триер, который на фоне новости о передаче Украине истребителей F-16 заявил, что "жизни россиян тоже имеют значение", попытался "отбелить" свою репутацию. После волны хейта деятель культуры заверил, что поддерживает Украину.

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Однако "пацифист" не удержался от того, чтобы выставить себя жертвой. Об осознании ошибки в Instagram звезды и речи не идет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ларс фон Триер попытался пожаловаться на то, что его просто неправильно поняли, тогда как на самом деле он "проявил добродетель".

"И, конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: что все жизни в этом мире имеют значение! Забытая фраза, кажется, со времен, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс", – выдал "оправдание" режиссер.

Очевидно, датский деятель не был уверен в убедительности своего объяснения, потому на всякий случай ограничил возможность оставлять комментарии.

Но пользователи не растерялись и забросали его сообщениями с обоснованием, почему жизни окупантов значения не имеют, под другими постами.

Напомним, несколько дней назад в скандальном заявлении знаменитость обратился к президентам Украины и России, а также премьер-министру Дании. Фактически Триер выразил сожаление по поводу гибели российских захватчиков.

Как писал OBOZREVATEL, всемирно известный украинский дирижер Оксана Лынив оказалась в эпицентре скандала, надев на фестиваль в Германии футболку с надписью Wagner Power, которая переводится как "Сила Вагнера".

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