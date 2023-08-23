"Жизни россиян тоже имеют значение": датский режиссер Триер попал в скандал из-за заявления об F-16 для Украины

Кинорежиссер Ларс фон Триер решил заступиться за российских оккупантов. Датский кинодеятель в связи с будущей передачей Украине истребителей F-16 заявил, что "жизни россиян тоже имеют значение".

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Соответствующее сообщение Триер обнародовал в Instagram. Видимо, реакцию людей на высказывание режиссер видеть не захотел, поскольку, по состоянию на утро 23 августа, комментарии под постом закрыты.

В скандальном посте знаменитость обратился к президентам Украины и России, а также к премьер-министру Дании. Фактически, Триер выразил сожаление по поводу гибели российских захватчиков, нелогично использовав аллюзию на "Black Lives Matter".

"Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха):

"Жизни русских тоже имеют значение!"

С наилучшими пожеланиями, Ларс".

Свои слова кинодеятель никак дополнительно не комментировал и не объяснил.

Ларс фон Триер – 67-летний датский режиссер, сценарист, актер, обладатель более ста наград и номинаций. Среди его популярных фильмов: "Догвилль" (2003), "Антихрист" (2009), "Меланхолия" (2011), "Нимфоманка" (2013).

Кстати, в 2022 году у режиссера диагностировали болезнь Паркинсона.

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